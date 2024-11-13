СМИ: Леонтьев на юбилее Крутого «прощупывал почву» для возвращения в РФ

Telegram-канал Mash пишет, что народный артист России Валерий Леонтьев приехал на юбилейный концерт композитора Игоря Крутого, чтобы «прощупать почву» для окончательного возвращения в Россию. Как стало известно каналу, исполнитель таким образом решил проверить, актуален ли он и сможет ли зарабатывать в стране.

По информации канала, у Леонтьева есть план, согласно которому он засвечивается в РФ, показывает себя с хорошей стороны и после теплого приема публики все чаще приезжает в Москву с перспективой окончательного возвращения из Майами. Как пишут авторы канала, на концерте Крутого певец оценивал, насколько высокую цену можно назначать за выступление на корпоративах.

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На концерте Крутого Леонтьев исполнил свою песню «Занавес». Зрители поддержали артиста криками «Валера, ты лучший» и «Мы любим тебя!», а также подарили ему цветы, чем смутили артиста — изначально он подумал, что букеты предназначаются юбиляру Игорю Крутому.