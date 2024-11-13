Shaman приехал проститься с пресс-секретарем Коробковым-Землянским

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, приехал на церемонию прощания со своим пресс-секретарем Антоном Коробковым-Землянским, которая проходит сегодня в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Коробков-Землянский скончался 10 ноября. Ему было 40 лет. Последние 2,5 года он был руководителем пресс-службы Shaman. Отмечается, что они за это время успели сильно сдружиться.

Сегодня проститься с Коробковым-Землянским в Большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его родные и друзья. Прощание проходит только для близкого круга журналиста, пишет ТАСС.

На церемонию прощания приехал и Shaman. Telegram-канал Shot публикует кадры, на которых певец, одетый во все черное, идет в зал.

После известия о гибели пресс-секретаря Shaman написал у себя в соцсетях: «Царствия тебе Небесного, мой друг». Поклонники полагали, что он отменит свой концерт в Липецке, но мероприятие состоялось. Ярослав Дронов вышел на сцену в черной одежде и во время исполнения песни «Я останусь с тобой» заплакал на сцене.