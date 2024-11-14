«Ты светишь себе, себе и только»: Тальков знал какая Пугачева

Наташа Королева выступила в Петроградском районном суде со свидетельскими показаниями по делу об убийстве Талькова. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает АиФ.Певица в 1991 году выступала на концерте, где и застрелили артиста. Тогда она спела в дуэте с Игорем Николаевым. Гримерки Игоря и Наташи оказались недалеко друг от друга. О смерти Талькова она узнала на следующий день, передает АиФ.По информации руководителя Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, Королеву распросили, что было в те дни, когда артисты находились вместе.— Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла, — рассказала артистка.По версии певца Игоря Наджиева, к трагедии могла быть причастна Алла Пугачева. По словам артиста, Тальков всегда чувствовал, что примадонну мало волнует страна и она всегда думает лишь о себе.— В 1991-м году он неслучайно ведь написал песню «Звезда». «Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда». Он это про неё написал. Тальков один это знал о Пугачёвой. Очень пророчески, — заявил Наджиев.А вот композитор Юрий Лоза не согласен с тем, что убийцей был концертный директор певца Валерий Шляфман. По его версии, ему было невыгодно убийство, потому что зарабатывал на этом. Помимо этого, пистолет принадлежал Игорю Малахову. В первые дни композитор опросил всех и выстроил свою картину происходящего.— У Талькова была своя охрана, они налетели на Малахова и сбили его с ног. Первые четыре выстрела прозвучали из газовых пистолетов охранников Талькова. Сам Тальков сидел в гримёрке, кипел, кипел, бурлил, а потом сам пошёл разбираться. Зачем, я не понимаю. Для чего он тогда охранников нанимал?! Сбитый с ног охранниками Талькова Малахов тоже выстрелил в ответ, — рассказал Лоза.Также высказался музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, убийцей был поклонник и директор певицы Азизы. — Его там охранники Талькова скрутили и наваляли ему. И поняв, что уже ему несдобровать, он как-то извернулся и выстрелил. Жаль, что по-человечески пострадал Валера Шляфман, который, конечно, ни в чем не виноват. Хотя он, повторюсь, не виноват абсолютно, — заявил Соседов.Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве артиста, допросили в Израиле сотрудники Следственного комитета РФ из Санкт-Петербурга.