Рэпер Серега заявил, что у Инстасамки нет творчества

Хип-хоп- и поп-артист Серега считает, что у певицы и блогера Инстасамки «формы впереди творчества». Музыкант также нелестно отозвался о совместном альбоме девушки с рок-группой «Ленинград» «Бумеры и зумеры».

«Там размах на рубль, а удар на копеечку», — оценил пластинку Серега в беседе с изданием StarHit.

Исполнитель добавил, что слушать релиз не будет.

На вопрос, кто мог бы сыграть в биографическом фильме о нем, рэпер ответил, что выбрал бы Сергея Безрукова. Эпизодические роли артист отдал Сергею Минаеву и Николаю Баскову. С последним Серега недавно выпустил фит «Криминальное чтиво».

Ранее певец заявил, что причины его ухода со сцены кроются в треке с Басковым.