Наташу Королеву допросили по делу об убийстве Талькова

Певица Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Как сообщает Telegram-канал «112», уголовное дело в отношении бывшего концертного директора Талькова Валерия Шляйфмана рассматривает Петроградский районный суд.

Напомним, что 6 октября 1991 года музыканта убили перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По версии следователей, за кулисами вспыхнул конфликт между Шляйфманом и неким Игорем Малаховым из команды Талькова. Обвиняемый попытался выстрелить в Малахова, но попал в певца, который в результате скончался. Концертный директор скрылся в Израиле, а расследование уголовного дела возобновили лишь 3 года назад.

Гримерка Королевой на том концерте находилась рядом с гримеркой Талькова. На суде исполнительница заявила, что выстрела не слышала и о гибели коллеги узнала из новостей на следующий день после происшествия.

Как отмечает канал, суду предстоит опросить в рамках разбирательств еще не менее 100 человек. Среди них немало знаменитостей, которые присутствовали на концерте в «Юбилейном».