Эминем и Джанет Джексон стали номинантами на включение в Зал славы авторов песен

Зал славы авторов песен (Songwriters Hall Of Fame или SHOF) объявил список номинантов на включение в его состав в 2025 году. Среди претендентов оказались рэпер Эминем, певица Джанет Джексон, хип-хоп-группа N.W.A и другие.

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Из 26 номинантов только 6 войдут в Зал славы авторов песен. Ожидается, что церемония вручения наград пройдет в Нью-Йорке в июне следующего года, пишет Billboard.

Полный список претендентов можно посмотреть тут:

Авторы песен

Уолтер Афанасьефф

Стив Барри и P. F. Sloan

Майк Чепмен

Сонни Кертис

Том Дуглас

Франн Голде

Эшли Горли

Родни Джеркинс

Деннис Лэмберт и Брайан Поттер

Тони Макколей

Роджер Николс

Дэн Пенн и Спунер Олдем

Нарада Майкл Уолден

Выступающие авторы песен

Брайан Адамс

Бой Джордж

Джордж Клинтон

Шерил Кроу

The Doobie Brothers

Эминем

Дэвид Гейт

Джанет Джексон

Томми Джеймс

Майк Лав

Аланис Мориссетт

N.W.A

Стив Уинвуд

Ранее рок-музыкант Оззи Осборн был введен в Зал славы рок-н-ролла повторно. Впервые он удостоился этой чести в 2006 году, будучи участником группы Black Sabbath.