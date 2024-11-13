У звезды «Реальных пацанов» требуют почти миллион рублей по алиментам

Бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина намерена обязать актера выплачивать ей алименты на их общую дочь в размере 800 тысяч рублей, из которых 100 тысяч планируется тратить на оплату кружков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Владимир Селиванов и Виктория Маркина развелись в 2023 году. Актер ушел от жены к блогеру Александре Калмыковой и признавался, что не жалеет о том, что их роман начался до официального расторжения брака.

Сейчас звезда «Реальных пацанов» судится со своей бывшей женой, добиваясь того, чтобы их общая 7-летняя дочь Ева жила с ним. По словам Селиванова, экс-супруга его шантажирует, вынуждая отправлять деньги и угрожая, что иначе он дочь не увидит, пишет Shot.

В свою очередь Маркина потребовала через суд 700 тысяч рублей алиментов на ребенка и дополнительные 100 тысяч рублей на оплату кружков. При этом на алименты также подала нынешняя жена артиста, мать его сына Александра Калмыкова.

Ранее стало известно, что российский актер Кирилл Емельянов, наиболее известный по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», задолжал по алиментам более 730 тысяч рублей, и информация о долге появилась в базе федеральной службы судебных приставов.