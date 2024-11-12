Shaman заплакал во время первого концерта после смерти пресс-секретаря

Российский певец Shaman заплакал во время первого концерта после смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Видео с выступления артиста опубликовали на YouTube его поклонники.

Напомним, что Коробков-Землянский скончался 10 ноября. Ему было 40 лет. Причина его смерти пока неизвестна, ее установят после проведения экспертизы. Последние 2,5 года Коробков-Землянский был руководителем пресс-службы Shaman. Отмечается, что они за это время успели сильно сдружиться.

После известия о гибели пресс-секретаря певец написал у себя в соцсетях: «Царствия тебе Небесного, мой друг». Многие поклонники полагали, что Shaman отменит свой концерт в Липецке, который был запланирован на 11 ноября, однако он решил этого не делать.

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Свое шоу певец посвятил Коробкову-Землянскому, он вышел на сцену с его инициалами, написанными на руках. На кадрах видно, как во время исполнения своей последней песни «Я останусь с тобой» Shaman не смог сдержать своих эмоций и заплакал.