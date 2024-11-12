Муж Бабкиной заработал на свечах несколько десятков миллионов рублей

Муж Надежды Бабкиной заработал на свечах несколько десятков миллионов рублей
Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор заработал на продаже свечей 33 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».
Евгений Гор является владельцем и единственным учредителем компании по производству свечей ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ». За 2023 год бизнес принес предпринимателю 202,6 миллиона рублей дохода, из которых 33,1 миллиона рублей — чистой прибыли.
Известно, что одна свеча стоит 1,5 тысячи рублей. Также у фирмы можно приобрести диффузор стоимостью от 3 тысяч рублей.
С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в «Секрете на миллион», что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям.
В октябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Надежда Бабкина получает от 3 до 7 млн рублей за выступление. Эксперт пояснил, что окончательная стоимость концерта зависит от самого мероприятия.
По словам Дворцова, певица соглашается выступать только на тех концертах, которые ей «нужны или что-либо принесут». Продюсер утверждает, что артистка откажется от неинтересного ей предложения, даже если организаторы предложат ей высокий гонорар.