Подруга Успенской назвала опасного для певицы человека

Подруга российской певицы Любови Успенской нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что директор исполнительницы Алекс Салон (настоящее имя — Александр Иваненко) является опасным человеком. Ее цитирует KP.RU.

Отмечается, что дочь артистки Татьяна Плаксина заявляла, что Салон планирует отобрать имущество Успенской, а также «запихнуть ее в психушку».

По словам Кузденбаевой, она еще в 2012 году сказала подруге, что «у Алекса дьявольская программа».

«У этого человека нет ни совести, ни чести. Он настоящий интриган и способен переступить через многое. Тогда эту информацию Люба не восприняла. А когда три года назад он стал ее директором, я напомнила ей, что это опасный человек. На протяжении трех лет Алекс перессорил Любу со всеми подругами. Она и на меня обиделась, что я сказала ей правду про это чудовище», — заявила она, подчеркнув, что это все интриги мужчины.

Нумеролог также рассказала, что певица хотела свести дочь с директором.