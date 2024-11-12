Новые юридические проблемы появились у известной певицы Алсу, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

По данным газеты, недавно у исполнительницы завершился громкий и долгий бракоразводный процесс с предпринимателем Яном Абрамовым.

В настоящее время на Алсу подала в суд фирма из Петербурга, которая занимается производством различного оборудования. Истцом выступает компания, ответчиком Абрамова, третьим лицом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Причина подачи иска не ясна, в картотеке она не указана, отметили журналисты. Они добавили, что представители компании категорически отказались комментировать инцидент.

Эксперты пояснили что два товарных знака «Алсу» зарегистрированы за певицей. Вместе с тем, фирма не так давно подала заявку на регистрацию бренда «Алсу» для ультразвуковой измерительной установки. Таким образом, заметили они, иск может быть связан с товарными знаками.

Алсу раскрыла, как к разводу с Абрамовым отнеслись их дети

Ранее сообщалось, что 27 августа суд развел 41-летнюю Алсу и 46-летнего Яна Абрамова. Певица и миллиардер прожили вместе 18 лет, у них трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль.