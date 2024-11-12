Прокуратура начала проверку военного билета Михаила Литвина

Telegram-канал Mash утверждает, что российская прокуратура начала проверку законности получения военного билета блогером Михаилом Литвиным. По данным Mash, причиной проверки стали заявления блогера.

По информации Telegram-канала, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание на видео 2021 года с заявлениями Литвина о военном билете. Бородин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Как утверждает Mash, у проверяющих уже возникли вопросы к документу из личного дела Литвина - речь идет о временной регистрации в общежитии МГТУ имени Баумана. По данным Telegram-канала, блогер не учился в Бауманке, не жил в общежитии вуза и не мог посещать его военно-учебный центр, но «якобы посещал».

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По данным Mash, если получение военного билета признают незаконным, блогеру будут грозить статьи об уклонении от службы, подделке документов и даче взятки должностному лицу. Наказание по этим статьям составляет 15 лет лишения свободы.

Литвин - российский видеоблогер и стример. В октябре 2024 года он получил 13 суток административного ареста из-за драки с болельщиком во время матча Медиалиги.