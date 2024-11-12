Названа стоимость недвижимости Григория Лепса

Общая стоимость недвижимости певца Григория Лепса превышает 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственные подсчеты.

У Лепса есть две квартиры в центре Москвы. Одна из них, в элитном ЖК на Саввинской набережной, имеет площадь в 297,5 квадратных метров. С учетом средней стоимости «квадрата» в 1,3 млн рублей, цена недвижимости может составляет 386 млн рублей. В этом же комплексе у Лепса есть машиноместо в 14,4 «квадрата» за 18 млн рублей.

Второе жилье артиста находится в Басманном районе. Стоимость квартиры площадью более 130 квадратных метров составляет около 58 млн рублей. Кроме того, у Лепса есть загородная недвижимость в Красногорском районе: два участка площадью в 35,7 и 4,5 соток и два дома. Один коттедж площадью свыше 1,5 тысяч квадратных метров предназначен для хозяев, а второй, площадью в 2,4 тысячи квадратных метров, для гостей и персонала студии звукозаписи.

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Канал также утверждает, что в феврале этого года Лепс обращался за микрозаймом. Его сумма составила 10 тысяч рублей.