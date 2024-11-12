Актрису Васильеву попытались обмануть от имени Собянина

Мошенники попытались выманить у актрисы Татьяны Васильевой 30 млн рублей от имени мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом артистка рассказала в студии ток-шоу «Пусть говорят».

По словам актрисы, ей поступил видеозвонок, и она увидела кабинет, где за большим столом сидел якобы Собянин, а на стене висел флаг России.

«Он сказал: «Случилась большая трагедия. Из федеральной казны украдены все деньги ночью», - заявила она.

На вопрос, какова ее роль в этом, ей пообещали, что с ней сейчас свяжутся и тут же перезвонил человек, который представился министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Он начал пугать Васильеву, что на ее счет перечислены 30 млн рублей, которые затем были переданы на помощь ВСУ.

Народная артистка России отметила, что еще общаясь с «Собяниным» поняла, что с ней разговаривает не мэр Москвы, но все равно продолжала вести беседу, несмотря на сомнения.

«То есть, у мошенников есть возможности вводить людей в такое состояние, что им начинают верить», - заметила актриса.

Ранее в Москве 76-летний пенсионер отдал мошенницам 61 миллион рублей. Девушки связались с ним по телефону, представившись сотрудниками силового ведомства и государственного финансового учреждения. Затем под предлогом защиты накоплений от несанкционированного списания они убедили пожилого мужчину обналичить деньги и перевести на «безопасный счет». Пенсионер, поверив им, несколько раз снимал свои сбережения в банках и передавал их прибывшим курьерам. Преступников удалось задержать.