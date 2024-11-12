Мадонна бросила молодого бойфренда

Американская 66-летняя певица Мадонна тайно рассталась со своим 28-летним возлюбленным Акимом Моррисом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как сообщает источник, расставание произошло еще в конце октября — перед этим Мадонна и Моррис успели пробыть в отношениях несколько месяцев. Возможной причиной разрыва называют разницу в возрасте. При этом издание утверждает, что это уже не первые отношения Мадонны, которые заканчиваются из-за этой проблемы.

«Мадонна столкнулась с той же проблемой, что и со всеми ее недавними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они приходят из разных периодов времени. Мадонна почувствовала, что у Акима был блуждающий взгляд. И так оно и было на самом деле», — сообщает источник.

Ранее Мадонна опубликовала свое фото без бюстгальтера.