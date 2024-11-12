Мадонна бросила молодого бойфренда

66-летняя певица Мадонна рассталась со своим 28-летним бойфрендом, футболистом Акимом Моррисом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

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По информации источника, пара прекратила роман через несколько месяцев после начала отношений. Издание уточняет, что причиной расставания могла стать 37-летняя разница в возрасте между влюбленными и ревность со стороны артистки.

«Столкнулась с той же проблемой, что и с последним мужчиной: разница в возрасте. Они принадлежат к разным эпохам, а Мадонна считала, что у Акима блуждающий взгляд. И так оно и было», — сообщил собеседник издания.

Мадонна никак не комментировала отношения с Акимом, а последнее фото с возлюбленным певица выкладывала на Хеллоуин.

Ранее сообщалось, что певица вышла в свет в откровенном образе, который удивил фанатов.