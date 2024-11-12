Подруга Елены Ханги рассказала, как спасла ведущую от гибели в Африке. Об этом она сообщила в программе «Звезды сошлись».

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Телеведущая Елена Ханга рассказала о своей туристической поездке в Африку. По воспоминаниям звезды, она вместе с подругой Мариной, которая в те времена несколько лет жила в Замбии, отправилась на водопад.

В какой-то момент подруги решили остановиться посреди природы и понаблюдать за животными. Пока Ханга прогуливалась около водоема, ее подруга парковала машину. Вдруг женщина услышала знакомы звуки, похожие на те, которые издает бегемот.

«Тут я понимаю, какие крокодилы, чего я боюсь, сейчас будет гораздо хуже. Показалась эта морда страшная, он тут же помчался на Ленку. Я тут же по газам, я сигналила все время, чтобы его испугать. Она быстро заскочила в машину, я развернулась и поехала. Это чудо, что мы машину не поставили чуть подальше. Он бы ее убил», — рассказала подруга ведущей.

Ранее мы писали о том, что экс-бойфренд Елены Ханги предложил ей выдать дочь за его сына.