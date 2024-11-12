Ведущий Юрий Николаев вышел на связь из больницы

Известный телеведущий и народный артист РФ Юрий Николаев вышел на связь после сообщений о его госпитализации.

Артист сообщил, что чувствует себя нормально.

"Спасибо за беспокойство", - заявил он ТАСС.

По некоторым данным, 75-летний ведущий дважды упал в обморок и был госпитализирован. Врачи уже исключили инфаркт и инсульт.

Скачки давления у Николаева могут быть вызваны последствиями операции из-за онкологического заболевания, диагностированного в 2007 году. В 2019 году он сталкивался с похожей проблемой и попал в больницу.