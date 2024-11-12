Натан рассказал о происходящем на шоу «Звезды в джунглях»

Натан, о котором раньше знали преимущественно только его поклонники, стал звездой прессы. Рэпер прославился благодаря реалити-шоу «Звезды в джунглях», на котором он закрутил череду страстных романов. Жертвами чар Натана стали блогерша Лерчек и певица Бьянка, которых по очереди застукали в объятьях сердцееда.

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Недавно Алишер Мирзохонов (настоящее имя рэпера) высказался о происходящем на шоу. Он поблагодарил тех, кто монтирует диалоги и кадры.

«Как они монтируют диалоги и лепят их на наш роман с Лерчек — это отдельное искусство. Да, мне действительно было перед Лерчек неудобно за поцелуй с Бьянкой, но мы мутили схемы. И то, правильные они или нет, это уже совсем другой момент. И знаете, что? Забудьте про ситуацию с Бьянкой. Если вы понимаете, о чем я», — сказал Натан в видео, которое он разместил в своем Telegram-канале. Алишер также отметил, что шоу стало мегапопулярным, и это во многом его заслуга.

Напомним, что ажиотаж вокруг персоны Натана начался после одного горячего видео. На кадрах женатый рэпер страстно обнимался и целовался с Лерчек. Затем любвеобильный исполнитель переключился на Бьянку. Это возмутило Лерчек, которая в порыве гнева выпалила, что отныне рэпер ей противен.