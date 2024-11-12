Экс-ведущая «Доброго утра» рассказала о подставах коллег на Первом канале

Телеведущая Арина Шарапова призналась, что ее подставляли коллеги-женщины на Первом канале.

Об этом она сообщила YouTube-каналу PROжизнь.

«Меня не любили некоторые женщины. У меня с ними изначально не задавалось. Мне подменяли текст. Чего только не было!» — подчеркнула звезда «Доброго утра».

Шарапова вспомнила, как ей полностью изменили имидж перед съемками, сделав блондинкой, а также выдали «несколько обалденных жакетов». Журналистка предположила, что пришла на Первый канал «вся такая новая, обновленная», поэтому и вызвала неприязнь у коллег. Телеведущая подчеркнула, что была готова к подставам, из-за чего «выдержала столько лет» на работе.

Также Шарапова рассказала, что ей советовали старшие коллеги (дикторы Вера Шебеко и Валентина Леонтьева) прятать булавки под одежду от сглаза. Однако телеведущая отказалась следовать их совету, поскольку считает себя верующим человеком.

«Они, коммунистки, и правда носили булавки от сглаза. Но это чушь какая-то!» — подчеркнула Шарапова.

Арина Шарапова родилась в 1961 году в Москве. Ее отец был дипломатом, поэтому большая часть детства телеведущей прошла в разъездах — в частности, семья некоторое время жила на Ближнем Востоке. Карьера будущей звезды началась в конце 80-х. В 90-х она являлась ведущей программ «Вести» на ВГТРК и «Время» (ОРТ) — а также ток-шоу «Арина». В 2001-2020 гг. Шарапова работала ведущей «Доброго утра» на Первом канале. Среди ее других известных проектов — шоу «Модный приговор», телеигра «Самый лучший муж» и программа «Десять фотографий».