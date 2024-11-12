Уехавшая из России юмористка рассказала о слезах из-за эмиграции

Известная российская стендап-комикесса Ариана Лолаева, уехавшая из России, рассказала о слезах из-за эмиграции. В тоске по России она призналась в интервью журналисту Юрию Дудю* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

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Лолаева заявила, что иногда специально ищет короткие видео о ее родном городе — Владикавказе — и о Москве. По словам юмористки, после просмотра таких роликов ей становится грустно, и она плачет.

«[Думаешь], как хочется туда. Не знаю, когда я еще заеду и смогу оказаться вживую», — поделилась она переживаниями.

Комикесса добавила, что ей нравится смотреть за тем, как развивается ее родной город.

«Как за бывшим следить», — поиронизировала она.

Ранее известный юморист Слава Комиссаренко, живущий в Европе, признался о тоске по родине. На одном из своих концертов он заявил, что скучает по Белоруссии.

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До этого юмористка Ирина Приходько, переехавшая в Испанию, также рассказала, что скучает по родной стране. Она сообщила, что хотела бы посетить Гомельскую область в Белоруссии, где живут ее родственники.