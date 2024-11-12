Юрий Николаев экстренно госпитализирован

Телеведущий Юрий Николаев, экстренно госпитализированный в реанимацию московской клиники накануне, дважды падал в обморок за последние дни. Об этом сообщает «МК».

В первый раз 75-летнему артисту стало плохо днем в субботу, 9 ноября. Тогда он упал в обморок в своей квартире на Саввинской набережной и ударился головой. Николаеву вызвали скорую помощь, однако телеведущий отказался от госпитализации и остался дома.

Второй обморок случился утром в воскресенье, 10 ноября. Кроме того, Николаев стал жаловаться недомогание. Племянница вызвала врачей и на этот раз ведущий согласился поехать в больницу в сопровождении жены.

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О госпитализации Николаева стало известно вечером в понедельник, 11 ноября. По информации СМИ, его доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и направили сразу в реанимацию. Врачам якобы удалось исключить инфаркт и инсульт.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Николаев уже страдал похожей проблемой в 2019 году — тогда он потерял сознание, когда встал после сна. Сами резкие скачки давления и обмороки могут быть связаны с последствиями операций из-за онкологии. Кроме того, около 3 лет назад ведущий страдал от болей в лицевой части головы: врачи диагностировали у него невралгию тройничного нерва.