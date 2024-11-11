Стало известно, где похоронят пресс-секретаря Shaman

Прощание и похороны пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 13 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении певца.

По данным агентства, церемония прощания с Коробковым-Землянским начнется в 14:00. Она пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Напомним, что пресс-секретарь Shaman скончался у себя дома вечером 9 ноября. Прибывшая на место скорая констатировала смерть. Причина его кончины пока неизвестна. Ее установят после проведения экспертизы. Среди версий, который появляются в разных СМИ, инфаркт миокарда и отравление неустановленным веществом.