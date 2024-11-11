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Super.ru: рэпер Гуф выйдет из реабилитационной клиники уже через неделю

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) завершит лечение в реабилитационной клинике уже через неделю, поскольку его программа рассчитана на 28 дней. Об этом сообщает Super.ru.

Стало известно, когда Гуф выйдет из рехаба
© РИА Новости

Издание раскрывает, что наиболее тяжелыми для Гуфа были первые семь дней нахождения на реабилитации, так как в этот период организм очищался от наркотических веществ и прочего. Источник издания сообщил, что Долматов страдал от ломки и психозов в тот момент.

Также Super.ru стал известен распорядок дня рэпера в клинике: он просыпается в восемь утра, делает зарядку и завтракает, а затем отправляется на терапию. Она может быть как групповой, так и индивидуальной. Пациенты клиники пишут эссе на различные темы, ходят на арт-терапию и йогу.

К Долматову в клинику, отмечает издание, часто приходят полицейские, а также регулярно навещает сестра Ольга.

Гуфа отправили на лечение после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Шоу-бизнес
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