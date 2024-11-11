Болгар пригрозила сестре судом

Родная сестра Ирины Болгар, называющей себя матерью детей бизнесмена Павла Дурова, рассказала о плохих отношениях с ней. Марина Ивушкина заявила, что родственница угрожает ей судом и при этом оскорбляет ее. В одном из сообщений Ирина назвала ее «животным».

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Правду о конфликтах с сестрой Марина раскрыла в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1». Она призналась, что Болгар давно оборвала все связи с семьей и Ивушкиной заявила — они больше не родственники.

«Она говорила: „Ты не моего круга общения, и с такими как ты я не общаюсь и не буду общаться“. Поскольку я не идеальных форм, она меня стыдилась», — еле сдерживая слезы, поделилась Ирина.

По словам Марины, сестра шлет ей угрозы из-за того, что она рассказывает о ней в СМИ. Чтобы Ирина не обращалась в суд, она предложила переписать на нее половину квартиры и подписать договор о неразглашении информации о Болгар.

Марина призналась, что ей неприятно видеть, как сестра пытается создать репутацию благородной матери.

«О каком благородстве может идти речь, если она с родной сестрой общается так? Если она называет свою родную сестру животным?» — поделилась Ивушкина.

Ранее квартиру родителей Ирины Болгар в Петербурге выставили на продажу.