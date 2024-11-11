Мацуев дал совет родителям по развитию музыкальности в детях

Денис Мацуев считает, что детям нужно изучать ноты в общеобразовательной школе. По мнению пианиста, это полезно для мозга, даже если ребенок не собирается становиться музыкантом.

По мнению пианиста, это полезно для мозга, даже если ребенок не собирается становиться музыкантом.

«Если ребенок тянется к изучению музыкального материала, то ни в коем случае не надо его останавливать», — заявил артист в разговоре с «Аргументами и фактами». Мацуев добавил, что очень важна музыка, окружающая ребенка, — даже в утробе матери. По его мнению, молодежи не стоит слушать «ту, что звучит на радио».

Исполнитель привел в пример проект «Синяя птица», где дети играют классику, джаз, народную музыку.

Ранее Денис перенес шесть своих концертов из-за болезни.