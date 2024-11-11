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Денис Мацуев дал совет родителям по развитию музыкальности в детях

Денис Мацуев считает, что детям нужно изучать ноты в общеобразовательной школе. По мнению пианиста, это полезно для мозга, даже если ребенок не собирается становиться музыкантом.

Мацуев дал совет родителям по развитию музыкальности в детях
© Go.zvuk.com

По мнению пианиста, это полезно для мозга, даже если ребенок не собирается становиться музыкантом.

«Если ребенок тянется к изучению музыкального материала, то ни в коем случае не надо его останавливать», — заявил артист в разговоре с «Аргументами и фактами». Мацуев добавил, что очень важна музыка, окружающая ребенка, — даже в утробе матери. По его мнению, молодежи не стоит слушать «ту, что звучит на радио».

Исполнитель привел в пример проект «Синяя птица», где дети играют классику, джаз, народную музыку.

Ранее Денис перенес шесть своих концертов из-за болезни.

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