Ведущего «Пусть говорят» Борисова увезли со съемок на скорой

Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал, что его увезла скорая помощь во время съемок ток-шоу «Пусть говорят», сообщает KP.RU. Он признался, что это произошло из-за аппендицита. Борисов не уточнил, что именно стало провоцирующим фактором, но отметил, что была проведена экстренная операция.

Также он рассказал, что первые выпуски после возвращения на экраны ток-шоу будут посвящены теме мошенничества. В студию будут приглашены звезды и обычные люди, которые стали жертвами действий злоумышленников. Среди гостей — Лариса Долина и Никас Сафронов.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Познер вернется в эфир Первого канала с новым проектом. Отмечалось, что программа называется «Турецкая тетрадь».

До этого в интервью Познер признался, что ему предлагали работу на Западе после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Но там поставили ему условие — определенным образом высказаться о президенте России Владимире Путине.