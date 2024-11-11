Стас Пьеха рассказал о наркозависимости и лечении под "домашним арестом"

44-летний Стас Пьеха, переживший наркозависимость, рассказал, как ему удалось справиться с пагубной привычкой. После победы над которой артист основал клинику - "чтобы помогать другим в борьбе с психотропной зависимостью".

Стас Пьеха - российский певец, актер, телеведущий. Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

То, что у него были проблемы, Стас не скрывает, добавляя: полностью избавиться от наркозависимости навсегда невозможно. И лечение - "процесс, требующий каждодневных усилий". Иначе всё может вернуться.

Как напомнил портал Teleprogramma, в своем недавнем интервью певица и актриса Илона Броневицкая, мать Стаса, заявила, что сын "остается наркоманом, ведь таких, как он, "бывшими" не называют". И певец с жесткой оценкой матери согласен: семье ли не знать - ведь это родные помогли артисту выбраться из черного омута.

Стас рассказывает: близкие буквально посадили его под домашний арест: "Днем - больница и капельницы, вечером - четыре стены". Исполнитель акцентирует, что в конечном итоге мать сумела до него "достучаться".

"И я начал жизнь заново", - подытожил певец.

Сегодня внук Эдиты Пьехи ежедневно выполняет специальные упражнения, посещает групповые занятия.