Невеста Григория Лепса, блогерша Аврора Киба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пошутила про брак.

«Брак — это отношения, где один прав, а другой муж», — заявила блогерша.

В сентябре Григорий Лепс объявил 18-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей «образованностью не по годам». Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и «умным человечком».

На данный момент Киба проживает в Англии. В своем блоге она рассказала о трудностях жизни в Лондоне. Блогерша заявила, что планирует взять все от этого города и «свалить».