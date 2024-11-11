Хотела вывезти большое состояние, чтобы припеваючи жить за границей?

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Но кто помешал этому? Публика давно начала подозревать, что Максим Галкин* боится серьезных проблем с законом и открытия уголовных дел. Именно по этой причине он пытался неоднократно оспорить статус иноагента, но наладить свою жизнь в два щелчка уже давно не получается. Кажется, что финансовая проблема звезд – это уже не секрет. Иначе зачем бы они пытались вывезти с Родины внушительное количество антикварных экспонатов?

Общая стоимость антиквариата оценивается в 20 миллионов долларов. Звучит привлекательно, не так ли? Неудивительно, что Примадонна хотела забрать деньги, вложенные в ее имущество, в новое государство и, как предполагают коллеги «Новых русских сенсаций», даже спланировала схему для вывоза. Детишек кормить надо, будущее туманное, да и непонятно, можно ли надеяться на Максима. Как оказалось, все началось с того, что в ночное время суток к особняку селебрити подъехал подозрительный грузовик.

Люди, окружающие его, пугливо озирались и грузили антиквариат в машину, а затем уехали с ним, боясь преследования. Из-за проблем на таможне провернуть хитрый план не получилось, а через некоторое время в прессе также начали шепотом поговаривать о том, что драгоценное имущество звезды пропало. Однако, вряд ли в дом нагло могли ворваться неизвестные и остаться незамеченными, ведь по всей территории замка у Аллы Борисовны и мужа – пародиста установлены камеры, поэтому следить за безопасностью они могут из любой точки мира.

Да и огромное количество работников, по слухам, продолжает жить при замке, ухаживая за территорией и заботясь о том, чтобы в доме все было в порядке. Неужели так называемые воры могли бы остаться незамеченными? А Галкин тем временем продолжает работать на европейскую публику, надеясь, что сможет реализоваться там как большой артист. Но пока его настигают только разочарования, потому что люди с другим менталитетом уже не горят желанием ходить по его концертом и восхищаться выступлениями прославленного на территории России юмориста.

*признан иностранным агентом на территории России