Планировала вывезти сокровища за границу? Что скрыла от народа Пугачёва, сбежав из страны?
Хотела вывезти большое состояние, чтобы припеваючи жить за границей?
Но кто помешал этому? Публика давно начала подозревать, что Максим Галкин* боится серьезных проблем с законом и открытия уголовных дел. Именно по этой причине он пытался неоднократно оспорить статус иноагента, но наладить свою жизнь в два щелчка уже давно не получается. Кажется, что финансовая проблема звезд – это уже не секрет. Иначе зачем бы они пытались вывезти с Родины внушительное количество антикварных экспонатов?
Общая стоимость антиквариата оценивается в 20 миллионов долларов. Звучит привлекательно, не так ли? Неудивительно, что Примадонна хотела забрать деньги, вложенные в ее имущество, в новое государство и, как предполагают коллеги «Новых русских сенсаций», даже спланировала схему для вывоза. Детишек кормить надо, будущее туманное, да и непонятно, можно ли надеяться на Максима. Как оказалось, все началось с того, что в ночное время суток к особняку селебрити подъехал подозрительный грузовик.
Люди, окружающие его, пугливо озирались и грузили антиквариат в машину, а затем уехали с ним, боясь преследования. Из-за проблем на таможне провернуть хитрый план не получилось, а через некоторое время в прессе также начали шепотом поговаривать о том, что драгоценное имущество звезды пропало. Однако, вряд ли в дом нагло могли ворваться неизвестные и остаться незамеченными, ведь по всей территории замка у Аллы Борисовны и мужа – пародиста установлены камеры, поэтому следить за безопасностью они могут из любой точки мира.
Да и огромное количество работников, по слухам, продолжает жить при замке, ухаживая за территорией и заботясь о том, чтобы в доме все было в порядке. Неужели так называемые воры могли бы остаться незамеченными? А Галкин тем временем продолжает работать на европейскую публику, надеясь, что сможет реализоваться там как большой артист. Но пока его настигают только разочарования, потому что люди с другим менталитетом уже не горят желанием ходить по его концертом и восхищаться выступлениями прославленного на территории России юмориста.
*признан иностранным агентом на территории России