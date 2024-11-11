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Солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом: фото

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Певица Надежда Грановская из группы "ВИА Гра" во время новогоднего концерта-съемки "Старые песни о главном" в Государственном Кремлевском Дворце, 2005 год
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Певица Надежда Грановская из группы "ВИА Гра" во время новогоднего концерта-съемки "Старые песни о главном" в Государственном Кремлевском Дворце, 2005 год 
© ТАСС
Участница группы "ВИА Гра" Надежда Грановская во время выступления на концерте Europa Plus Live в "Лужниках", 2009 год
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Участница группы "ВИА Гра" Надежда Грановская во время выступления на концерте Europa Plus Live в "Лужниках", 2009 год 
© ТАСС
Церемония вручения премии "Муз-ТВ 2010". На снимке: группа "ВиаГра", певицы Надежда Грановская, Ева Бушмина, Альбина Джанабаева
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Церемония вручения премии "Муз-ТВ 2010". На снимке: группа "ВиаГра", певицы Надежда Грановская, Ева Бушмина, Альбина Джанабаева 
© legion-media.ru
Солистки группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, Надежда Мейхер (Грановская) и Ева Бушмина позируют фотографам у концертного зала "Дзинтари", где проходит Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2011"
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Солистки группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, Надежда Мейхер (Грановская) и Ева Бушмина позируют фотографам у концертного зала "Дзинтари", где проходит Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2011" 
© РИА Новости

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Солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер (Грановская) отвечает на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции, посвященной юбилейному концерту коллектива, 2011 год
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Солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер (Грановская) отвечает на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции, посвященной юбилейному концерту коллектива, 2011 год 
© РИА Новости
Надежда Грановская в 2018 году
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Надежда Грановская в 2018 году 
© legion-media.ru
Фотография из соцсетей Надежды Грановской
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Фотография из соцсетей Надежды Грановской 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Надежды Грановской
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Фотография из соцсетей Надежды Грановской 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Надежды Грановской
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Фотография из соцсетей Надежды Грановской 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Надежды Грановской
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Фотография из соцсетей Надежды Грановской 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Надежды Грановской
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Фотография из соцсетей Надежды Грановской 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Надежды Грановской
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Фотография из соцсетей Надежды Грановской 
© Соцсети

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская открыла в себе экстрасенса. Теперь артистка рассказывает поклонником о новом таланте на своей странице в социальных сетях.

«Дорогие души, я хотела бы рассказать, что меня привело к активному внедрению в раскрытие своих экстрасенсорных способностей. Еще будучи ребенком, высшие силы давали мне определенные знаки, определенные ситуации, состояния, где происходило знакомство с тонким миром. И это было не просто знакомство, это было воспоминание, для чего ты здесь. Знакомство с другими цивилизациями, проявления на физическом уровне моих прошлых жизней», — приводит слова Грановская издание Maximonline.ru.

По слухам, некогда красивая певица, сильно изменилась внешне. Говорят, что Надежда стала свободное время на различных таинственных мероприятиях.

По данным Life, экс-солистка «ВИА Гры» в последнее время живет в Европе.

Как изменилась Надежда Грановская — в галерее «Рамблера».