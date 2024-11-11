Солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом: фото

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская открыла в себе экстрасенса. Теперь артистка рассказывает поклонником о новом таланте на своей странице в социальных сетях.

«Дорогие души, я хотела бы рассказать, что меня привело к активному внедрению в раскрытие своих экстрасенсорных способностей. Еще будучи ребенком, высшие силы давали мне определенные знаки, определенные ситуации, состояния, где происходило знакомство с тонким миром. И это было не просто знакомство, это было воспоминание, для чего ты здесь. Знакомство с другими цивилизациями, проявления на физическом уровне моих прошлых жизней», — приводит слова Грановская издание Maximonline.ru.

По слухам, некогда красивая певица, сильно изменилась внешне. Говорят, что Надежда стала свободное время на различных таинственных мероприятиях.

По данным Life, экс-солистка «ВИА Гры» в последнее время живет в Европе.

Как изменилась Надежда Грановская — в галерее «Рамблера».