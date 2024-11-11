Цискаридзе объяснил, почему больше не может смотреть «Щелкунчика»

Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, где любит проводить время в Северной столице. Также он поделился своими мыслями о балете «Щелкунчик».

«Щелкунчик», я лично смотреть уже не могу – говорит вам главный Щелкунчик страны», – рассказал Цискаридзе.

Он добавил, что многие взрослые преподаватели уже поставили около семидесяти «Щелкунчиков». В таком случае спектакль можно смотреть только в исполнении начинающих артистов. Они придают постановке особое очарование.

Кроме того, Цискаридзе рассказал, что думает о квадроберах. Народный артист РФ уверен, что все люди играют, поэтому в движении нет ничего плохого. Также он рассказал о своих любимых местах в Северной столице. Цискаридзе уточнил, что любит Русский музей, Эрмитаж и музей Фаберже. Для него город ассоциируется с отдыхом, а не работой, уточняет издание Gazeta.spb.