Noize MC* поднял гонорар за корпоративы для россиян

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) поднял стоимость новогодних корпоративов для россиян почти на 1,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, цена выросла с 37 до 50 тысяч евро (с 3,8 до 5,2 млн рублей)

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По информации канала, Алексеев* согласен выступать на корпоративах, свадьбах и вечеринках российских граждан и компаний из-за непростой финансовой ситуации. Рэпер предпочитает посещать мероприятия в Лондоне, Дубае и Катаре, однако наотрез отказывается от Турции. Noize MC* хочет получать оплату наличными, причем часть гонорара должна быть в рублях. Несмотря на это, музыкант согласен провести перевод через литовскую фирму или компанию в США.

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Отмечается, что запросы в райдере стали немного скромнее: исчезли отдельные меню для членов команды и положение об отмене концерта при невыполнении какого-либо пункта соглашения. Алексееву* и его коллективу потребуется оплатить перелет, найти отель рядом с площадкой, обеспечить охрану в гримерке. Также организаторов просят предоставить десять бутылок пива, вино, виски, ром, колу, энергетики, мясную и сырную нарезки.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом