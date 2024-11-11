У певца Ислама Итляшева нашли долги перед ФНС

Певец Ислам Итляшев задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 227 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, долг образовался по индивидуальному предпринимательству, связанному с творчеством.

В публикации отмечается, что закрыть задолженность музыкант может исполнением лишь одной песни на корпоративе. По информации канала, цена частного выступления Итляшева начинается от 2 млн рублей. Не исключено, что он забыл об уплате налогов на фоне активных гастролей: с сентября по декабрь певец должен выйти на сцену в 60 городах. Кроме того, у исполнителя уже распланированы корпоративы на ближайшие месяцы.

По информации Mash, до начала музыкальной карьеры Итляшев уже занимался бизнесом. До 2011 года у него было открыто ИП, связанное с торговлей одеждой — музыкант закрыл его самостоятельно. Кроме того, до 2022 года он занимался крестьянским фермерским хозяйством.