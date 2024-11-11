Уехавшая из РФ Грановская познала секреты «божественного послания»

Уехавшая из России после начала специальной военной операции на Украине бывшая солистка группы «Виа Гра» Надежда Грановская стала экстрасенсом. Об этом в понедельник, 11 ноября, пишет Shot.

По данным канала, теперь артистка делится секретами «божественного послания». В то же время ее супруг бизнесмен Михаил Уржумцев зарабатывает на бизнесе в России и дочерней компании на Украине.

На данный момент экс-солистка «Виа Гры» проживает в Европе. По ее признаниям, Грановская обнаружила в себе «экстрасенсорные проявления», теперь в нее «входят сущности» и она записывает видеопрактики для последователей.

Артистка ведет онлайн-трансляции на русском языке, в которых рассказывает о «гештальт-психологии, метафизике и квантовой среде», передает Telegram-канал.

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