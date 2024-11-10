Названа дата похорон пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского похоронят 13 ноября. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили источники из его окружения.

— Похороны будут в среду, сейчас решается вопрос о том, на каком кладбище, — сказал собеседник ТАСС.

О смерти журналиста и пресс-секретаря Дронова стало известно в воскресенье, 10 ноября. По данным СМИ, накануне вечером в квартире на проспекте Мира в столице Коробков-Землянский начал внезапно задыхаться. Жена вызвала врачей, но спасти его не удалось. Причина смерти устанавливается.

Медики назвали причину смерти пресс-секретаря певца Shaman

Также СМИ сообщили, что журналист сотрудничал с певцом Филиппом Киркоровым и представлял его в прессе.

SHAMAN выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря. Он отметил, что журналист был для него другом, и в посте в соцсетях пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.