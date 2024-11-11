Николай Цискаридзе защитил квадроберов и вспомнил, как выходил в образе Зыкиной. Об этом сообщает Kp.ru.

Танцовщик Николай Цискаридзе в беседе с журналистами признался, что видел несколько видео с участием квадроберов. По его словам, ничего зазорного в этом увлечении он не видит.

«Когда мне прислали одно такое видео, я тут же нашел много своих ролей, где я изображал птиц, всяких там ползучих. Я этим с детства занимаюсь! А „Лебединое озеро“? Это же вообще какое-то непонятное влечение к лебедям!» — заявил он.

Цискаридзе вспомнил, что и сам когда-то облачался не только в костюмы животных, но и пародировал знаменитостей.

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«Мы все играли во что-то. Я маму замучил тем, что показывал спектакли. Я выходил в образе Зыкиной, то я пел как Магомаев, то изображал Майю Плисецкую. Я иногда в доктора играл, иногда в учителя», — рассказал он.

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