Полина Гагарина раскрыла, кому посвятила песню «Колыбельная»

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина рассказала, что стало вдохновением для ее дебютной композиции. Оказалось, что певица написала песню «Колыбельная» благодаря своему первому возлюбленному. Ей самой тогда было 18 лет.

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«Колыбельная» помогла Гагариной занять третье место на международном конкурсе, сообщает Пятый канал. Именно этот момент артистка назвала началом своей карьеры.

Впоследствии композиция вошла в дебютный альбом Гагариной «Попроси у облаков» (2007).

Ранее певице присудили титул народной артистки Башкортостана.