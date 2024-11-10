Лада Дэнс объяснила, почему не выходит замуж

Лада Дэнс в недавнем интервью заявила, настолько занята, что у нее не остается времени для общения с мужчинами. Да и в целом на создание семьи она уже не настроена – слишком многое хочется успеть, а противоположному полу в отношениях требуется уход и забота.

При этом интерес со стороны мужчин к ней есть и немалый, но всерьез она эти ухаживания не воспринимает, пишет teleprogramma.

Напомним, что в августе 2023 года исполнительница попала в серьезную аварию. Водитель совершил наезд на две стоявшие на проезжей части машины, которые столкнулись ранее. Звезда получила травмы и пролежала в больнице. Информация о ДТП быстро попала в СМИ.