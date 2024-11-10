Озвучено, во что обходится Пугачевой содержание российской недвижимости
Покинувшая Россию Алла Пугачева пытается избавиться от оставшейся здесь недвижимости. Некоторые квартиры были переписаны на ближайших родственников, но два самых крупных объекта реализовать пока не удается.
В сентябре ходили слухи о том, что нашелся покупатель на ее дачу, расположенную возле Истринского водохранилища в поселке Малые бережки, но в итоге сделка не состоялась. Также продажу давно был выставлен и замок в деревне Грязь. Желающих его купить нет, пишет издание vokrug.tv.
Но Примадонне приходится платить большие деньги за то. чтобы содержать особняки в порядке. Коммунальные платежи, зарплата прислуге, налоги…Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая с мужем певицы, в эфире шоу «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ озвучила, в какую примерно сумму обходится неликвидная недвижимость.
«Она говорила, что за прислугу отдает – это около миллиона. А вы представляете, там налог на роскошь — два дома, квартиры — это порядка трех миллионов рублей. Вот вы и посчитайте», — заявила продюсер.
Накануне народную артистку СССР Аллу Пугачеву заметили на Кипре. О текущем местонахождении эмигрировавшей певицы рассказала блогер Виктория Залесская
Звезду застали во время одиночной прогулки по Лимасолу.