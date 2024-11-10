Аллегрова бойкотировала журналистов на юбилейном вечере Игоря Крутого

Ирина Аллегрова известна своей нелюбовью к представителям прессы. И в этот раз, прибыв на юбилей Крутого, она приехала в концертный зал заранее и сразу скрылась в гримерке. Когда пришло время выхода н сцену певица быстро прошагала, закрыв лицо руками, а ее помощники требовали прекратить съемку, пишет «Московский Комсомолец».

После выступления звезда попыталась возвратиться в гримерку тем ж способом.

«Уберите камеры» - резко обратилась к операторам Аллегрова.

Но те лишь отошли и продолжали снимать. Рассердившаяся Ирина Александровна стукнула кулаком по ящику с музыкальной аппаратурой.

«Они хотят снять вас, вы редко бываете», - сказал кто-то толпы.

Но Аллегрова настояла на своем.

«А я не хочу», - пресекла она разговор.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с начала 90-х годов стала выступать сольно.

В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой» — примерно в те же годы певица стала настоящей звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны.

В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.