Буланова прокомментировала стоимость билетов на балет «Щелкунчик»

Театралы раскупают билеты на праздничные спектакли уже сейчас. Сложились уже и новогодние традиции. Так, очень многие хотят попасть на знаменитого «Щелкунчика». Но, к сожалению, далеко не все смогут это сделать.

Как пишет «Комсомольская Правда», цена билета на эту постановку в Мариинском театре Санкт-Петербурга начинается с10 тысяч рублей. Соответственно семейный выход превращается в весьма дорогостоящее мероприятие.

Татьяна Буланова рассказала журналистам «Комсомольской Правды» что считает ценообразование на новогодние спектакли крайне несправедливым. Она думает, что в этой ситуации могли бы выделить некое финансирование городские власти.

«Я видела цены на билеты на новогодние спектакли, они завышены. Так быть не должно. Считаю, что такие вещи должны финансироваться из городского бюджета, чтобы билеты были доступными для всех. Но я понимаю и самих артистов, они хотят, чтобы их работа тоже оплачивалась, - сказала певица.

В Московском Большом театре в прошлом году правоохранители задержали граждан, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик».