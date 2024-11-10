Бородина посоветовала хейтерам обратиться к психологу

Ксения Бородина ранее писала, что уже привыкла к злобным высказываниям в свой адрес. По мнению телеведущей, это происходит от зависти, и хейтерам стоит посещать психолога.

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На этот раз на гневный пост Ксению спровоцировал подписчик, который спросил, зачем Бородина постоянно таскает своего избранника в женскую компанию. Об этом пишут news.ru.

Ксения в микроблоге опубликовала видеоотчет с посиделок с подругами. Есть там и кадры, когда среди женщин появляется ее бойфренд и дарит цветы

Бородина резко отчитала подписчика.

«А вы глаза свои разуйте и еще раз пересмотрите сторис, мы сидели с девочками весь вечер. Коля приехал в конце подарить цветы Карине и мне. Я обожаю проводить время вместе, но мы адекватные люди и Коля вчера был с друзьями весь вечер, а потом приехал за мной, — объяснила Ксения.

Экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вот уже несколько месяцев буквально светится от счастья рядом с Николаем Сердюковым, с которым познакомилась на съемках шоу «Последний герой». Кажется, большое количество хейтеров и скептиков только сплотило возлюбленных.