Встречался с Путиным, помогал Украине: где сейчас Леонардо Ди Каприо

Сегодня, 11 ноября, голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 50 лет. За кинокарьеру артист сыграл много ярких ролей: от ребенка-аутиста в картине «Что гложет Гилберта Грейпа» до финансиста-мошенника в ленте «Волк с Уолл-стрит».

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Как Ди Каприо встречался с президентом России Владимиром Путиным, почему его девушек называют «Клуб 25» и на самом ли деле актер помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

Помогал ли Ди Каприо ВСУ

В 2022 году в Сети появилась информация, что Ди Каприо якобы перевел деньги на расходы ВСУ. Позже выяснилось, что он поддержал украинских беженцев, перечислив средства в благотворительные фонды CARE, IRC, Save The Children, UNHCR.

Об этом сообщали американские издания и журналист CNN Дейл Дэниел, занимающийся проверкой фактов и разоблачением фейков, а также Международный Вышеградский фонд — его многие западные СМИ указали в качестве конечной точки денежного транша. В этой организации опровергли сообщения, разошедшиеся в прессе и соцсетях и вызвавшие бурю эмоций у пользователей.

«У нас нет никакой информации или записей о том, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине деньги через наш фонд», — такое официальное заявление опубликовала организация.

По данным СМИ, сумма пожертвований Ди Каприо, согласно близкому к актеру источнику, не разглашается.

«Предыдущие сообщения о том, что актер пожертвовал $10 миллионов на нужды Вооруженных сил Украины и что Ди Каприо имеет семейные связи с Украиной, не соответствуют действительности», — писали журналисты.

Как прошла встреча Ди Каприо и Путина

Ди Каприо встретился с Владимиром Путиным в 2010 году. Актер посетил Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, в Санкт-Петербурге.

Путь артиста до Северной столицы выдался непростым: в начале путешествия у самолета отказал двигатель. Следующий лайнер совершил экстренную посадку из-за сильного ветра. Когда Ди Каприо добрался до форума, Путин назвал его настоящим мужчиной.

«Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приехали, несмотря на все препятствия. Человек с менее устойчивыми нервами мог бы отказаться от поездки, мог бы расценить это как знак, что ехать не стоит», — заметил Путин.

Актер рассказал президенту России, что его бабушки и дедушки «были русскими». По словам Ди Каприо, он всегда мечтал привезти их в Санкт-Петербург.

«Я уверен, что когда вы познакомитесь поближе с Санкт-Петербургом, то будете гордиться своими русскими корнями», — заметил Путин.

Почему девушки Ди Каприо входят в «Клуб 25»

Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет. Исключением стала его последняя девушка, модель Виттория Черетти, которой недавно исполнилось 26. Большинство его избранниц работали в fashion-индустрии. Артист встречался с моделями Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли и Эрин Хизертон. В 2009-м Ди Каприо был замечен с русской звездой подиума Анной Вьялицыной.

Сексолог и психотерапевт Лариса Никитина предположила в разговоре с NEWS.ru, почему Ди Каприо не выбирает женщин старше 25 лет. По мнению специалиста, такое явление называется «импринт». «Он застрял в какой-то травматической для себя ситуации. Возможно, какая-то значимая женщина в его жизни, которой было до 25 или исполнилось 25, его бросила, и он не может пройти этот порог. На мой взгляд, это самая правдоподобная версия», — считает эксперт.

Она также обратила внимание на инфантильность Ди Каприо. Никитина напомнила, что актера растила мать-одиночка. «Это предполагает, что отца он никогда не видел. Во всяком случае не был с ним близок. У него отсутствует модель семьи как таковая. Если бы он вырос в полной семье или где-то рядом была бы семья бабушки с дедушкой, он бы видел, как это бывает. Так формируется правильная модель семьи, а у него таковой не было. Вероятно, именно поэтому он до сих пор не женат», — считает сексолог.

За что Ди Каприо все-таки дали «Оскар»

На протяжении многих лет поклонники Ди Каприо удивлялись, почему ему не дают «Оскар». Его номинировали на премию несколько раз в категориях «Лучшая мужская роль второго плана» за «Что гложет Гилберта Грейпа», «Лучшая мужская роль» за «Авиатора», «Кровавый алмаз», «Волк с Уолл-стрит» и так далее — все эти награды Ди Каприо мог бы получить.

В 2016-м Ди Каприо все же получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». В мире кино до сих пор спорят, насколько заслуженна эта награда.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru назвал лучшей работой актера его роль в картине «Что гложет Гилберта Грейпа». По мнению эксперта, из образа романтичного юноши в картинах «Титаник», «Пляж», «Быстрый и мертвый» Ди Каприо превратился в многогранного сложного актера. Это произошло под влиянием режиссера Мартина Скорсезе («Банды Нью-Йорка»), считает кинокритик.

Шнейдеров затруднился назвать причины, по которым Ди Каприо многие годы оставался без «Оскара».

«Я не берусь рассуждать за 6000 американских киноакадемиков. Но они и Мартину Скорсезе, и Мерил Стрип долго не давали „Оскар“. Наверное, так легли звезды. Мне не кажется, что „Выживший“ — это его самая сильная роль», — считает Шнейдеров.

Кинокритик Александр Голубчиков обратил внимание, что американский актер Роберт Де Ниро («Стажер», «Однажды в Америке») сильно повлиял на профессиональное становление Ди Каприо.

«Первые роли Лео случились во многом благодаря заряду мастер-класса, который он получил от Роберта Де Ниро во время совместных съемок в фильме „Жизнь этого парня“. Это очень заметно: практически во всех первых фильмах с Ди Каприо видны приемы, которые можно наблюдать у Де Ниро. Ди Каприо умеет впитывать и отражать манеру людей, с которыми работает», — высказал мнение Голубчиков.

Он считает, что многие роли Ди Каприо заслуживали «Оскара».

«Мне кажется, что все номинации, которые были у Ди Каприо, могли бы стать его первой статуэткой. <...> Моя любимая работа Ди Каприо — это „Волк с Уолл-стрит“. Она мне кажется наиболее разноплановой и многогранной», — выразил эксперт точку зрения.

Кинокритик Сергей Сычев, как и Давид Шнейдеров, назвал лучшим фильмом с Ди Каприо «Что гложет Гилберта Грейпа».

«Еще можно вспомнить роли в фильмах „Комната Марвина“ в режиссуре Джерри Цакс, „Ромео + Джульетта“ База Лурмана. И, собственно, более поздняя роль в „Острове Проклятых“ Мартина Скорсезе. „Волк с Уолл-стрит“, наоборот, мне кажется очень карикатурным и не лучшим в творчестве ни Ди Каприо, ни Скорсезе, поэтому я не называю его. Собственно, „Титаник“ я тоже не называю: там у Ди Каприо схематичный образ», — заметил эксперт.

По мнению Сычева, академики, голосующие за номинантов на «Оскар», гораздо сильнее погружены в процесс создания кино, чем зрители и даже некоторые кинокритики.