Мнения поклонников Киркорова о использовании фонограммы разделились

Киркоров ранее на концерте в Ташкенте, исполнил свой хит «Цвет настроения синий» вживую. Публика отметила, что поп-король российской эстрады не попал в ноты, и выразила недовольство.

А накануне в интернете было выложено очередное видео концерта. Артист танцует на сцене и меняет наряды. Его подвели помощники - опоздали подать микрофон, и стало ясно, что звезда пользуется фонограммой, пишут 7days.Опять нашлись недовольные.

Часть пользователей Сети заявила, что это не что иное как обман. Люди тратят деньги на билеты не для того, чтобы слушать записи, сделанные когда-то в студии. Другие же фолловеры считают, что публика приходит не только послушать песни, но и посмотреть шоу, а танцевать, переодеваться и исполнять акробатические номера и при этом петь физически невозможно.

Талантливые специалисты пишут фонограммы профессионально и иногда трудно понять, реальное выступление или под «фанеру». Некоторые артисты могут использовать такой прием для половины концерта, чтобы сохранить силы к следующему выступлению.