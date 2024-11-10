Стало известно о задолженности Робски перед ФНС

Писательница и светская львица Оксана Робски задолжала ФНС России порядка 0,9 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Оксана прославилась в начале 2000-х благодаря своему первому роману Casual о жизни российской бизнес-элиты. В ее активе также есть коллаборации с рядом российских звезд.

По данным портала, писательница часть времени проводит в России, часть в США, где живут ее дети.

Данных о том, за что конкретно задолжала светская львица, пока нет, констатировали журналисты. Вместе с тем, добавили они, у Робски были две фирмы, одна из них была ликвидирована в 2014 году, вторая — в 2018 году.

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Костенко, жена экс-полузащитника ФК «Спартак» Дмитрия Тарасова, задолжала налоговой службе 1,6 млн рублей.