SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — написал Дронов.

Медики назвали причину смерти пресс-секретаря певца Shaman

Коробков-Землянский почувствовал себя плохо вечером в субботу, 9 ноября. Жена вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной смерти 40-летнего журналиста стала сердечно-сосудистая недостаточность.