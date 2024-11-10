Милявская назвала Коробкова-Землянского интеллигентным и тактичным

Лолита Милявская заявила, что журналист Антон Коробков-Землянский был человеком высокого профессионализма, интеллигентности и такта. Слова певицы приводят «Известия».

«Он был замечательным, интеллигентным человеком, разбирающимся в нелегком труде — в журналистике. Это достаточно большая редкость. С ним было приятно общаться. Он человек невероятного такта. Он всячески пытался огородить меня от общения с непрофессионалами», — рассказала исполнительница.

Певица часто общалась с ним по рабочим вопросам и очень ценила его воспитание и глубокое понимание профессии. Лолита не была знакома с его семьей, но Антон часто рассказывал о своих детях, которых очень любил.

Журналисту было 40 лет. Ранее он работал на российских телеканалах, а также был пресс-атташе Филиппа Киркорова. Сотрудничал с Дроновым с 2022 года.