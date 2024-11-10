Медики назвали причину смерти пресс-секретаря певца Shaman

В медицинских службах раскрыли предварительные данные о причинах смерти Антона Коробкова-Землянского — пресс-секретаря певца Shaman.

Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал представитель медицинской службы.

Он добавил, что вызов поступил из квартиры Коробкова-Землянского вчера около 22:10 (мск).

Ранее Telegram-каналы сообщали об аналогичной причине смерти пресс-секретаря певца Shaman. При этом отмечалось, что 40-летний Антон Коробков-Землянский прежде не страдал от сердечных болезней.

В последнее время PR-менеджер часто переживал, у него случались нервные срывы из-за профессиональной деятельности. В пятницу, 8 ноября, Коробкову-Землянскому пришлось оправдываться из-за публикаций в СМИ.

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Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году он переехал в Москву, работал на Первом канале. В 2015-2017 годах был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года занимал пост главы пресс-службы певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.