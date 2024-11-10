Сегодня умер телеведущий и медиаменеджер Антон Коробков-Землянский. Сообщается, что у него остановилось сердце. Прибывшие по вызову медики скорой помощи спасти 40-летнего Антона не смогли.

Андрей Малахов публично высказал соболезнования родным Коробкова-Землянского, сообщает издание thevoicemag.

«Шок. Не стало журналиста Антона Коробкова-Землянского. Последний год он возглавлял пресс-службу певца Шамана (развод Лены и Ярослава он переживал как личную трагедию) и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы», экспертом на наших программах. Остановка сердца. 40 лет... Царствия небесного и сил семье...» — написал Малахов в своем Telegram-канале.

Карьера Коробкова-Землянского началась в начале нулевых. Его заприметил Филипп Киркоров. Несколько лет он был личным помощником короля российской эстрады, после чего Коробков пришел работать в EMG, где позже возглавил пресс-службу медиа-холдинга. Уже более двух лет он был бессменным директором Shaman.

Названа предварительная причина смерти пресс-секретаря Shaman

Именно при Антоне Ярослав выпустил свой главный хит «Я Русский» и стал большой звездой. Антон никогда не жаловался на здоровье.